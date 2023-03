Quatro pessoas foram presas em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas em Mar de Espanha, na tarde desta quarta-feira (15).

Dois dos envolvidos foram flagrados por um policial que viajava no ônibus intermunicipal, que partiu de Juiz de Fora. Ao perceber a entrada da dupla no distrito de Santa Helena, o militar foi monitorando os suspeitos até o desembarque na rodoviária do município vizinho.

Eles tentaram fugir da abordagem, mas acabaram detidos. Um dos suspeitos ainda tentou desfazer das drogas, jogando a sacola que carregava nas águas de um rio. O utensílio, no entanto, foi recuperado e dentro dele encontrados vários entorpecentes.

Em seguida, mediante informações repassadas por um dos presos, a guarnição chegou à casa de uma mulher, onde os entorpecentes seriam entregues.

Um homem tentou fugir por um beco quando percebeu a aproximação da viatura e foi preso. A mulher não foi encontrada na residência, mas acabou localizada no restaurante onde trabalha, já que contra ela havia um mandado de prisão em aberto.

Na casa foram encontrados, segundo a polícia, entorpecentes, uma balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico.

Os militares também relataram a apreensão de duas facas, um baú para guardar drogas, dois celulares e uma motocicleta. Já em relação às drogas, foram localizados seis tabletes de maconha, de diferentes tamanhos, além de uma bucha da mesma substância e pedras de crack.

Um dos rapazes que estava no ônibus ainda tentou se passar por menor de idade, mas a verdadeira identidade dele foi descoberta pelos policiais, que também o prenderam.

