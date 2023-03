Um homem de 40 anos condenado pelo assassinato da esposa ocorrido em 2006 foi localizado e preso na quinta-feira (16), no Bairro Santo Antônio,no município de Santos Dumont, por meio de um trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil. Na época do ocorrido, o homem matou a companheira por enforcamento e abandonou o corpo em um milharal, no mesmo bairro em que foi detido.

O delegado responsável pelo caso, Milton da Cunha Castro Júnior, reforça que a ação faz parte da operação "Maria da Penha”, voltada ao combate aos casos de violência doméstica em todo estado.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional onde permanece à disposição da Justiça.

