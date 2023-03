Três homens de 22, 20 e 21 anos foram detidos por atuarem no tráfico de drogas em Lagoa Dourada. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (16). Por meio de uma denúncia anônima, os policiais chegaram a um veículo clonado, que era utilizado para o transporte de entorpecentes. Durante a abordagem no município de Lagoa Dourada, o condutor abandonou o veículo e fugiu atravessando uma mata densa.



Os policiais seguiram com as buscas e o condutor foi localizado junto com outros dois indivíduos em São João del-Rei. O rastreamento da Polícia Militar ocorreu em diversos endereços, onde foram localizadas 10 barras de maconha, uma balança de precisão, três celulares e o veículo clonado. O trio foi encaminhado para a Delegacia com todo o material apreendido.





Tags:

Apreensão de drogas | Bope | Core | Drogas | Geral | Na Foz | Operação Conjunta | Operação Natal | PRF | rio