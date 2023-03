Uma mulher, de 44 anos, e três homens, de 21, 24 e 44 anos foram presos por tráfico de drogas na quinta-feira (16), em Além Paraíba. Degundo a Polícia Civil, os suspeitos eram investigados por praticar o crime, no Bairro Morro do Cemitério.

Ainda de acordo com a corporação, as prisões aconteceram durante a operação Cemitério Maldito II, coordenada pela 28ª Delegacia de Polícia em Além Paraíba – unidade que integra a 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da Polícia Civil.

Os policiais abordaram a suspeita em um veículo, onde foi apreendido um papelote de cocaína. No cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos investigados da operação também foram apreendidos 75 papelotes contendo substância análoga a cocaína, alguns deles, inclusive, etiquetados com valor R$20; 23 tabletes de maconha; três pinos de substância análoga a cocaína; um revólver calibre 38 e quatro munições do mesmo calibre, além de dois celulares.

Durante a ação foram localizadas, próximo a uma cova no cemitério, sacolas plásticas contendo 495 papelotes de substância análoga a cocaína com a etiqueta no valor de R$10; 150 papelotes com substância análoga a cocaína com a etiqueta de R$20; 150 tabletes contendo uma substância esverdeada aparentando ser maconha e 300 pedras de substância análoga a crack.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Operação Cemitério Maldito I

Em 2019, a primeira fase da operação Cemitério Maldito resultou na prisão da mesma mulher de 44 anos, também no bairro Morro do Cemitério. À época, foi apreendido com ela 23 papelotes de substância análoga à cocaína escondidos nas partes íntimas dela.



