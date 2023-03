A Polícia Militar resgatou um cachorro da raça Pit Pull que estava em situação de maus-tratos em Cataguases nesta quarta-feira, 15 de março.

De acordo com a Polícia Militar, a Patrulha de Operações visualizou uma bicicleta encostada na parede de um imóvel que habitualmente é utilizado para o tráfico de drogas. No local, indivíduos que traficam drogas colocaram Pit Bulls no imóvel para dificultar uma eventual ação policial.

Ao desembarcar da viatura para observar melhor o imóvel e os arredores, foi notada a presença de 3 cachorros da raça Pit Bull em estado de maus tratos, com muitas feridas e, possivelmente, sem comer e beber água há dias.

Os militares conseguiram ração e água para alimentar os animais.

Devido ao grave estado de saúde de um destes cachorros, e considerando o flagrante de crime de maus tratos, os policiais fizeram o resgate de um Pit Bull que foi levado para receber cuidados especiais de um profissional da área.

Uma pessoa também se prontificou a cuidar do animal após os primeiros socorros.

Em contato com informantes que preferiram manter o anonimato, foi possível identificar o autor do crime de maus tratos, de 23 anos, que conseguiu fugir pelos fundos do imóvel.

