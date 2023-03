Um menino de nove anos teve um vergalhão encravado do pé ao tornozelo, na tarde desta sexta-feira (17), na Rua Eli Vieira Gonçalves, Bairro Jardim do Solem, em Conselheiro Lafaiete. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando no quintal de casa, quando saltou de um bloco de concreto e caiu em cima de um vergalhão que estava fixado ao chão em meio a uma vegetação.

Ainda de acordo com os bombeiros, a criança não conseguia se movimentar, pois o vergalhão estava encravado desde o pé, próximo ao calcanhar, até a altura da parte superior do tornozelo.

Os bombeiros utilizaram um corta frio para cortar o vergalhão e levaram o menino para a Maternidade São José, onde foi atendido pela equipe médica.

Como a identidade da criança não foi revelada, não foi possível verificar o estado de saúde.