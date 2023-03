Um restaurante pegou fogo após um vazamento em um botijão de gás na tarde desta sexta (17) em Tiradentes.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para combater um incêndio na cozinha do restaurante.

Cabo Santiago, militar que atuou na ocorrência, explica.

"Quando chegamos, havia ainda grande quantidade de chamas vindas dos botijões de gás. Por isso, nós abafamos a saída destes recipientes e os levamos para a área externa, onde conseguimos fechar as válvulas, eliminando assim o risco".

Ainda, de acordo com os Bombeiros, o fogo atingiu diversos materiais da cozinha, que ficou parcialmente destruída. Sobre as causas, o militar conta.

"O proprietário nos disse que estava em outro cômodo no momento do fato e que apenas ouviu um estouro. Quando chegou à cozinha, as chamas já estavam bastante altas. Devido ao local mais atingido, a principal suspeita é de vazamento de gás", explica.

FOTO: CBMMG - Restaurante pega fogo em Tiradentes

FOTO: CBMMG - Restaurante pega fogo em Tiradentes

Bombeiros alertam para cuidados com o botijão de gás

De acordo com o Sargento Dinali, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, além dos cuidados normais com os recipientes de GLP, locais onde há mais de um botijão em uso oferecem um risco adicional. "No momento da troca de um botijão, não deve haver nenhuma chama acesa no ambiente pois, em caso de vazamento, há o risco de produzir uma labareda, o que geraria um incêndio de grandes proporções".

Ainda segundo Dinali, outro fator a ser observado é a condição de conservação da mangueira e da válvula. "Estes materiais têm prazo de validade e devem ser trocados a cada cinco anos. Além disso, deve-se sempre utilizar materiais próprios para este fim, além de jamais passar a mangueira por trás do fogão", alerta o Sargento.