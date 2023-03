Um homem, de 69 anos, caiu no Rio das Mortes enquanto pescava e desapareceu, no início da manhã deste domingo (19) em Nazareno.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem se afogou em uma região conhecida como Povoado do Barro Preto. A vítima seria moradora de São João del-Rei e estava pescando no local. Testemunhas que estavam na outra margem relataram que ele foi visto caindo na água após aparentemente ter sentido algum mal súbito.

Sargento Soares, chefe da equipe que está atuando nas buscas, explicou.

"Nosso pessoal está realizando mergulhos no local onde a vítima teria submergido. À medida que formos percorrendo a área, vamos ampliar nossas ações para outros locais de interesse, como remansos, por exemplo". O homem não foi encontrado e a equipe dos bombeiros retomou as buscas na manhã desta segunda (20).



SEGUNDO DIA DE BUSCAS

Sargento Brighenti, chefe da equipe de buscas desta segunda (20) explicou.

"Nosso objetivo é trabalhar em consonância com o que já foi feito ontem, sempre focando nos pontos de maior possibilidade de a vítima ter ficado presa, como remansos e galhadas".

Ainda segundo os Bombeiros, os trabalhos se desenvolverão por todo o dia até que o corpo seja localizado ou até que anoiteça.



FOTO: CBBMG - Rio das Mortes