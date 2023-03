A temperatura na Zona da Mata e Campo das Vertentes podem ultrapassar os 30?°C, a partir desta segunda-feira (20), início do outono, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Inmet, a umidade do ar fica em torno dos 40%, havendo a possibilidade de chuvas leves e moderadas durante a primeira semana do outono.

A climatologista, Wanda Prata informou ao Acessa que apesar dos dias quentes, as noites de outono tendem a ser de temperaturas mais amenas. “As temperaturas irão descer gradualmente na parte da manhã devido a posição astronômica da terra em relação ao sol. As manhã serão mais frias e com dias mais claros. Os dias serão aquecidos à tarde, subindo então a temperatura e mais frescos à noite”.

Wanda completa dizendo que a chuva na Zona da Mata e Campo das Vertentes aparece no início do outono, mas perde a força ainda na primeira semana. O outono só termina em 21 de junho.

Durante o outono há redução no volume de chuva e declínio da umidade do ar, segundo o Inmet. Até meados de abril, inicia-se também a transição para o inverno, marcada por chuvas raras e praticamente associadas a passagem de frente frias pela região Sudeste.



Previsão para Juiz de Fora

Segunda-feira (20): Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuvas à tarde e à noite. Temperaturas entre 19 °C e 28 °C.



Terça-feira (21): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuvas à tarde e à noite. Temperaturas entre 17 °C e 29 °C.



Quarta-feira (22): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuvas à tarde e à noite. Temperaturas entre 18 °C e 29 °C.



Quinta-feira (23): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuvas à tarde e à noite. Temperaturas entre 18 °C e 28 °C.



Sexta-feira (24): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuvas à tarde e à noite. Temperaturas entre 19 °C e 31 °C.



