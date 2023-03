Um homem de 31 anos e uma mulher de 27 anos foram presos em Guidoval na sexta-feira (17) pela Polícia Civil, que descobriu que os dois queimaram o órgão genital de um adolescente, de 17 anos, além de manter o rapaz em cárcere, sob ameaça, para que o ocorrido não fosse compartilhado.



Segundo levantamentos da equipe de policiais da 16ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 2ª Delegacia Regional em Ubá, pertencente ao 4º Departamento da PCMG, há cerca de 30 dias, a mulher teria pedido ao homem para segurar o adolescente para que ela conseguisse amputar o pênis da vítima, mas devido à dificuldade e rejeição ao sangue, optaram por queimar o órgão genital com brasa.

As investigações apontavam que o adolescente morava com a suspeita, com quem mantinha um relacionamento amoroso. A mulher está grávida e morava ainda com outras quatro crianças. Em agosto de 2022, o investigado de 31 anos, que é pai de uma das crianças, passou a residir com a mulher e o adolescente com o intuito de dividirem as despesas, momento em que as torturas teriam se agravado.

De acordo com o delegado Douglas Mota, assim que as informações chegaram ao conhecimento da PCMG, houve representação pela prisão temporária dos dois suspeitos. "Nos deparamos com um caso gravíssimo de tortura, expondo um adolescente a uma extrema vulnerabilidade, provocando intensa dor e colocando em risco a perda do membro e da função de reprodução", revelou o delegado.

O casal foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da justiça. O adolescente está sob cuidados médicos. As investigações prosseguem.

