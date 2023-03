Uma serpente foi capturada na lanterna traseira de um carro na tarde desta terça (21) em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo viu a cobra dentro da lanterna e dirigiu até um quartel, localizado na rua Marechal Deodoro, no bairro Santa Matilde.

Os militares capturaram o animal e depois o reintegraram ao seu habitat natural.

