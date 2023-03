A Polícia Civil e a Prefeitura de Piraúba realizaram um encontro nessa terça-feira (21) com o intuito de de promover a tranquilidade na comunidade escolar e esclarecer ações voltadas para a atuação da polícia judiciária quanto às denúncias de ataques a escolas. O delegado responsável pela investigação, Rafael Nalin, informou durante a ação que culminou com a prisão do homem de 57 anos, que o suspeito que foi detido por apologia ao nazismo e estaria, supostamente, planejando ataques às escolas de Piraúba e região. Ele esteve presente na reunião, junto com o prefeito de Piraúba, Adriano Gravina e a secretária de Educação, Anamara Vieira Xavier Alves.

Policiais civis da Delegacia de Guarani, unidade que integra a 2ª Delegacia Regional em Ubá, pertencente ao 4º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, também se dirigiram às escolas para apurar as informações e tranquilizar os professores e alunos. A Polícia Civil informa que até o momento não há motivo para pânico, já que não há evidências concretas da suposta ação.