Um trabalhador, de 42 anos, morreu soterrado na manhã desta sexta-feira, 24 de março, enquanto atuava em uma obra de contenção de um afundamento na rodovia MG-447, rodovia que liga os municípios de Cataguases e Leopoldina. A vítima foi identificada como R.F.d.V..

O Tenente Guilheme Cantelle, comandante do 7º Pelotão de Bombeiros Militar de Leopoldina, explicou que o homem foi resgatado inconsciente e, após tentativas de reanimação no local, teve seu óbito declarado pela Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Leopoldina.

Um outro trabalhador da obra que estava com a vítima quando ocorreu o soterramento foi socorrido consciente, orientado e com ferimentos leves.

Além dos recursos do Posto Avançado de Bombeiros Militar de Cataguases, foram acionados no local a Unidade de Suporte Básico do SAMU de Cataguases, Defesa Civil Municipal de Cataguases e recursos do 7º Pelotão de Bombeiros Militar de Leopoldina.

As vítimas estavam trabalhando na execução de uma obra de contenção iniciada em outubro do ano passado após a Justiça determinar que o DEER-MG efetuasse a recuperação daquele trecho da MG-447 com afundamento em Cataguases. A empresa que executa is serviços é a Construtora Itanaracá Ltda. O site tentou contato com seus representantes para que ela pudesse se manifestar, mas não obteve êxito.

Leia mais em WWW.OVIGILANTEONLINE.COM.BR