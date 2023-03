Quatro homens que não tiveram as idades reveladas foram presos por formação de quadrilha e tráfico de drogas, nesta sexta-feira (24), em Mar de Espanha. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram localizados em uma ação em conjunto com a Policia Civil.



Ainda de acordo com os militares, no decorrer da operação, a corporação recebeu informações que um dos autores, ele teria buscado uma carga de drogas na residência do chefe do tráfico e levado para o gerente da quadrilha, em outro endereço, onde a droga seria comercializada.



As denuncias foram confirmadas e os suspeitos presos e encaminhados para o sistema prisional.

Material apreendido

21 pedras de crack.

69 pinos de cocaína.

01 veículo quatro rodas.

07 celulares.

07 buchas de maconha.

Vasto material para endolar.

05 cordões de prata.

02 relógios.

06 lâminas.

R$ 800 em notas trocadas.



