A Prefeitura de Matias Barbora assinou o regulamento para o lançamento do 1º Fest´arte – Festival de Teatro da cidade, que será realizado de 29 de agasto a 2 de setembro. Segundo o Executivo, as inscrições e regras podem ser acessadas no site da Prefeitura. O período de inscrição segue até o dia 10 de junho. Os projetos selecionados serão divulgados no dia 12 de julho.

O Festival irá selecionar doze espetáculos teatrais para concorrer à premiação, serão quatro infantis, quatro de rua e quatro para teatro adulto tradicional. Os melhores espetáculos de cada categoria receberão um prêmio em dinheiro de três mil reais e haverá ainda premiações em dinheiro para o melhor diretor, melhor ator, atriz, figurino, cenário e maquiagem de cada categoria. Todos os espetáculos terão entrada gratuita para a população. A iniciativa faz parte do calendário de eventos de comemoração aos 100 anos de emancipação política de Matias Barbosa.