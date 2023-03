Um homem de 37 anos colocou fogo no apartamento da ex-companheira na manhã desta sexta-feira, 24 de março, em Bicas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima de 41 anos estava no quarto com a filha quando escutou um barulho. Ao conferir, percebeu a sala em chamas, que ficou bastante danificada.

A mulher pegou a criança de 5 anos e conseguiu sair do imóvel. Na ocasião, um vizinho utilizou um extintor para apagar o incêndio, que queimou objetos da sala do imóvel.

As duas foram socorridas e ficaram em observação por inalarem fumaça. A motivação do crime seria o término do relacionamento do casal e o homem não aceitava que a mulher estava em outra relação.

Após o crime, o suspeito fugiu sentido Rio de Janeiro e não foi encontrado até a última atualização desta matéria.

Leia mais em WWW.OVIGILANTEONLINE.COM.BR