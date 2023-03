Dois homens de 28 e 34 anos foram detidos no Bairro Bela Vista, em Leopoldina, após esfaquearem um sujeito de 29 anos, durante uma briga, neste sábado (25). De acordo com o registro, vários homens teriam se envolvido em uma discussão e por meio de denúncia, a Polícia Militar foi informada de que a vítima que foi o alvo das facadas, foi encaminhada para o Hospital, com ferimentos graves nas costas.

Os policiais realizaram buscas e conseguiram prender os autores em flagrante e apreenderam a arma utilizada para o crime. O ferido está em estado grave e precisou passar por cirurgia.