Dois veículos colidiram no KM-633 da BR-040, no trevo do Bairro Paulo VI, em Conselheiro Lafaiete, na noite desse sábado (25). Cinco pessoas se envolveram no acidente, sendo uma mulher e uma adolescente, ocupando um Chevrolet Prisma, que estava atravessando a rodovia; e um homem e duas mulheres, que estavam em um Palio Attractive, seguindo a 040 no sentido de Belo Horizonte.

As vítimas apresentaram ferimentos leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros no local. Uma das mulheres que estavam no Palio era gestante e teve os sinais vitais aferidos pela equipe, mas não quis ser transportada para o hospital. Já as vítimas que estavam no Prisma foram levadas até a Maternidade São José para fazer exames e passar pela avaliação médica, pois a adolescente apresentou edema na cabeça e ambas estavam queixando dor no braço direito.

A Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Via 040 também estiveram no local. A investigação da dinâmica e da responsabilidade do acidente ficaram a cargo da PRF.