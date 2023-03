Um cachorro foi resgatado na mata da zona rural de São Brás do Suaçuí, no Sítio Meia Légua na noite deste domingo (26). Segundo a equipe dos bombeiros de Conselheiro Lafaiete, que atuaram na ação, o cão chamado Thor estava preso em uma árvore, porque havia se enroscado com a corda em que estava amarrado.

O animal estava em um local de difícil acesso, em um barranco de aproximadamente 4 metros, por isso, os tutores dele não conseguiram ajudá-lo. Os militares utilizaram equipamentos apropriados, acessaram o local em segurança, desenroscaram a corda da árvore e realizaram a soltura de Thor, que imediatamente correu para receber os carinhos de sua dona.

