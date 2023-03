Uma mulher de 41 anos caiu em uma antiga mina de extração de ouro no Bairro Senhor dos Montes, São João del-Rei, na tarde desse domingo (26). Conforme o registro feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros , a vítima de desequilibrou e caiu em um buraco de 20 metros de profundidade. Ela sofreu ferimentos na face e foi retirada do local pelos militares. Posteriormente, a mulher foi encaminhada para atendimento médico por uma equipe do SAMU.

De acordo com o Cabo Sena, militar da equipe que atendeu a ocorrência, há diversas bêtas deste tipo pela cidade e elas datam do período de extração de metais preciosos na nossa região. "Como se trata de um buraco muito profundo e uma descida vertical e bastante grande, nossa equipe precisou armar uma rota para realização de um rapel até a vítima. Nós ancoramos nossas cordas em um poste próximo, permitindo que dois militares nossos chegassem até a mulher".

Ainda segundo o Cabo, ela estava bastante agitada e com um ferimento na cabeça. "Com o uso de cordas e de equipamentos de salvamento em altura e ajuda de moradores da região, nós conseguimos retirar a vitima do local", explica Sena.