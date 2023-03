Uma residência localizada próximo à Praça Santa Cruz, no Centro de Ouro Branco sofreu um incêndio na madrugada de domingo (26). Bombeiros de Congonhas foram acionados para combater as chamas, com a informação inicial de que havia uma pessoa dentro do imóvel.

Após uma análise completa foi constatado que não havia ninguém dentro da casa, o fogo foi extinguido. O proprietário do imóvel não foi localizado. As causas do incêndio são desconhecidas. O local foi isolado tendo em vista o risco de desabamento do telhado que foi consumido pelas chamas