Uma mulher de 22 anos foi detida em Santa Cruz de Minas, no domingo (26), por volta das 19h30, após uma denúncia anônima. Segundo o registro, a infratora é conhecida no meio policial, por ser proprietária de entorpecentes que eram vendidos por um adolescente, também identificado por associação à atividade ilícita. O material ilícito era escondido em uma mata próxima à Praça do Pipódromo.



Em varredura no local, os policiais militares localizaram e apreenderam 47 porções de crack, uma balança de precisão, 31 buchas de maconha e sete papelotes de cocaína. . A mulher foi localizada, mas negou ser a proprietária das drogas. Foi feito o rastreamento com o intuito de localizar o adolescente, porém, sem êxito. A mulher, de 22 anos, foi conduzida a Delegacia pra prestar esclarecimentos.

FOTO: Divulgação Polícia Militar - Drogas apreendida em Santa Cruz de Minas

A outra ocorrência de tráfico foi registrada em Arantina, onde no sábado (25), por volta das 16h, um homem foi flagrado no centro fazendo uso de drogas, em um local conhecido por ser um ponto de venda de entorpecentes. Ao ser abordado, o sujeito correu para dentro da residência. No endereço, foram realizadas buscas por meio das quais foram encontrados 52 vidros de Loló e porções diversas de maconha para tráfico. Foram presos três homens, sendo dois de 18 anos e um de 40 anos.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Drogas apreendidas em Arantina