Uma mulher, que não teve a idade revelada, foi resgatada com vida pela Polícia Militar após ser agredida e presa dentro de uma sepultura, de um conjunto de sepulturas que estavam interditadas, no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco na manhã desta terça (28).



Segundo informações da Polícia Militar, os coveiros do cemitério acionaram os militares após verem uma catacumba fechada com tijolo e cimento e com sinais de sangue próximo ao local. Ao chegarem perto do túmulos os policiais ouviram os pedidos de socorro que vinham de dentro dele e iniciaram o resgate. A mulher, que seria usuária de drogas, foi encontrada com um ferimento na cabeça e resgatada com vida.

A PM suspeita de que um amante da vítima seja o autor do crime. A mulher, muito confusa, relatou para os policiais que dois homens encapuzados chegaram no local em que ela estava, a abordaram, agrediram e a levaram contra a sua vontade de onde ela estava. Ela conta que após essa ação não viu mais nada.

O SAMU foi acionado e prestou o socorro à vítima. A perícia também esteve no local para efetuar os trabalhos de praxe.

A PM, juntamente com a Polícia Civil, segue busca da motivação do crime e maiores informações.

A Polícia Militar informou que os suspeitos de cometerem o crime já foram identificados

