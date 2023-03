Um homem, de 35 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda (27) na Praça Antônio Borges de Souza no bairro Praia em Congonhas.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada morta na praça após ser atingida por sete tiros. A vítima também já era conhecida do meio policial por ser usuário de drogas e possuí passagens por crimes de furto, roubo, tráfico de drogas, lesão corporal e violência doméstica.



No local do crime foram encontrados sete cápsulas calibre 9 milímetros próximo ao corpo do homem.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso pelo crime.