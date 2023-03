Os corpos de um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram encontrados em estado avançado de decomposição na noite desta segunda (27) na área rural de Mamonas, divisa entre Porto Firme e Guaraciaba.



Segundo informações da Polícia Militar, a perícia técnica compareceu ao local e constatou sinais de violência nos corpos, como perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e indícios de agressões físicas. Próximo às vítimas, foram encontrados 25 cápsulas deflagradas calibre 9 milímetros e dois cartuchos deflagrados de calibre .38.



As vítimas foram identificadas e o homem possuía passagem por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações levantadas pela PM, ele teria sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2017 e no dia 21 de março de 2022, conforme registro policial na cidade de Viçosa, os jovens teriam sido abordados por indivíduos armados e encapuzados, data da qual o casal não mais foi visto.



As informações preliminares repassadas pela PM são de que a motivação do crime provavelmente tenha relação com o envolvimento das vítimas em um homicídio no dia 19 de março de 2023 em Viçosa.

