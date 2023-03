Uma mulher de 41 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com queimaduras pelo corpo e inconsciente, na terça-feira (28), em São Joaõ del Rei.

Segundo informações de testemunhas, a mulher estava debaixo da ponte quando pegou fogo no corpo dela e subiu para a rua, sendo socorrida. No momento do socorro ela estava inconsciente. As testemunhas que estavam na rua próxima ao local não viram ninguém junto com a vítima e afirmaram que ela saiu sozinha debaixo da ponte.



A perícia da Polícia Civil compareceu no local e recolheu uma caixa de fósforos e uma garrafa com um líquido a ser ainda identificado, e ainda não há informações suficientes para afirmar se o fato foi acidental ou se houve autoria motivada.

A vítima foi conduzida à Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei-MG com vida, mas morreu posteriormente.



Tags:

Caramujo | explosão | Furnas | Heat | lancha | Minas Gerais | Queimaduras