Um pedreiro, de 22 anos, morreu após ficar soterrado em obra na manhã desta quinta-feira (30), no município de Matias Barbosa. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o funcionário estava cavando um buraco, quando houve o desabamento. Além do resgate, foram acionados os Bombeiros e a Polícia Militar.

Ainda conforme o SAMU, a equipe de Matias foi acionada e chegou a solicitar apoio à USA de Juiz de Fora (Unidade de Suporte Avançado). Populares conseguiram retirar a vítima debaixo da terra, mas ele já tinha vindo à óbito depois de ter uma parada cardiorrespiratória.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Matias, confirmou que a obra seria da casa do prefeito Carlos Roberto Mendes Lopes, na região conhecida como Parque dos Sabiás. A assessoria disse ainda que o prefeito se encontra em em um evento em Brasília e já está ciente do ocorrido. Além disso, todas a medidas de socorro à vítima foram tomadas com acompanhamento da PM.