Uma faca foi apreendida dentro da mochila de um aluno de aproximadamente 8 anos de idade, estudante do terceiro ano da escola Coronel José Braz em São João Nepomuceno quando ele se encontrava na praça por volta de 06h45 da manhã antes de entrar na escola.



O Portal RKF buscou informações junto à Secretaria Municipal de Educação de São João Nepomuceno. A secretária Belkis de Cavalheiro confirmou o ocorrido e disse que os próprios colegas descobriram ainda na praça que o menino trazia um instrumento cortante na mochila e informaram na secretaria da escola.

Faltavam 15 minutos para os portões serem abertos mas a supervisora foi imediatamente até o local e apreendeu a faca na mochila do aluno. Ele foi levado para a secretaria onde foi assistido por uma psicóloga e a assistente social. Conselho Tutelar foi imediatamente acionado. A secretária ressaltou também que o menino não tem histórico algum de violência ou desabono dentro da escola. Indagado sobre o porquê dele estar com a faca dentro da mochila, este disse que a levou porque poderia em algum momento precisar dela.

Os pais da criança também foram avisados e já estão cientes do fato. A secretária ressalta também que a escola que tem aproximadamente 350 alunos possui um trabalho de monitoramento por uma equipe principalmente sobre aqueles alunos que tem algum desvio de comportamento ou que não estão desenvolvendo suas atividades normalmente. Porém este não é o caso do aluno em questão. O aluno tem um desempenho normal. É importante ressaltar também que o fato não aconteceu nas dependências da escola e sim na praça que fica logo em frente ao colégio. O Conselho Tutelar está à frente do caso e tomará as medidas cabíveis.





