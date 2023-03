Uma adolescente, de 15 anos, denunciou sofrer abusos sexuais do próprio tio, após uma palestra ministrada pela Polícia Civil sobre Violência Doméstica em uma escola, nesta quarta (29) em Santos Dumont.

Segundo informações da Polícia Civil, depois de assistir a palestra a adolescente sentiu confiança e relatou sofrer os abusos para as investigadoras que estavam no evento.

O Delegado Saulo do Prado Rodrigues, explicou como os fatos aconteceram.

"Recebemos a denúncia da vítima, que se sentiu confortável em procurar as investigadoras que acompanhavam o evento, e teve a tranquilidade de narrar que vinha sendo abusada sexualmente por um familiar"

Ainda, de acordo com o Delegado, o suspeito foi localizado e preso.

"Diante da notícia do crime a equipe foi acionada e foram adotadas as medidas de policia judiciária com o encaminhamento do suspeito para a delegacia preservando seus direitos constitucionais e a representação ao poder judiciário pela decretação da prisão preventiva. A representação bem sucedida da justiça local com o apoio do Ministério Público concedeu a prisão preventiva do suspeito que foi encaminhado para o presídio e agora o caso será tradado na justiça com a continuidade da ação penal", finalizou o delegado.

