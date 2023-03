Uma equipe da Polícia Militar deu apoio para uma mulher em trabalho de parto no município de Visconde do Rio Branco nesta quinta-feira (30).O chamado, feito por meio do 190, partiu do pai da criança, que ficou desesperado quando a esposa entrou em trabalho de parto. O Samu, no momento, não podia enviar uma unidade para o endereço em que estava o casal. Uma viatura da PM com dois policiais de deslocou para auxiliar o parto, por volta das 8h. A criança nasceu às 8h27. Com uma toalha limpa, a passagem de ar da recém-nascida foi desobstruída. A bebê recebeu o nome de Elisa e, com o apoio o Samu, após o parto, foi encaminhada ao Hospital São João Batista.