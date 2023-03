Uma mulher, de 24 anos, foi presa por tráfico de drogas depois de postar fotos exibindo três armas de fogo nas redes sociais nesta quinta (30) no bairro Josefina em Barroso.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que a mulher estaria associada a traficantes locais e teria feito a postagem segurando as armas nas redes sociais.



Diante dos fatos os policiais realizaram uma operação para verificar a denúncia e a suspeita foi abordada quando estava chegando em sua residência. Os militares realizaram uma busca no interior do imóvel onde encontraram um simulacro de arma de fogo e 10 papelotes de cocaína.

A mulher foi presa e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.



