Um homem, de 31 anos, foi vítima de estelionato e perdeu mais de R$15mil em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem procurou a PM e relatou que no dia 25 de março teve uma conversa por uma rede social com uma mulher que houve uma troca de fotos íntimas entre eles. No dia 27 de março, a vítima teria recebido uma ligação de uma pessoa que se dizia pai da mulher e alegava que ela era menor de idade, que tinha 15 anos, e que ela teria quebrado uma TV, um celular e um notebook para evitar que ele tivesse acesso às conversas, e enviou para a vítima as fotos dos objetos quebrados. Em seguida, o homem disse para a vítima que sabia que ele era uma pessoa de bem e que não o denunciaria se ele pagasse o prejuízo dos objetos quebrados. A vítima então fez uma transferência via PIX no valor de R$10mil.



Em seguida a vítima realizou outros dois depósitos, no valor de R$6mil e R$3mil, totalizando R$19mil, tendo o suspeito prometido que deletaria todas as provas contra a vítima.



Posteriormente, a vítima recebeu outra ligação telefônica, do número de uma pessoa que se identificou como Delegado de Polícia Civil e disse que a mulher estava na Delegacia com os pais fazendo uma denúncia de pedofilia. O suposto Delegado disse ainda que consultou a ficha da vítima e viu que ele era pessoa idônea, de forma que não tomaria providências desde que ele custeasse o tratamento psicológico da menor. A partir daí, a vítima desconfiou que havia caído em um golpe e procurou a Polícia Militar para o registro da ocorrência.



Até o momento, não foi informado se alguém foi preso pelo crime.