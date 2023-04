Sete foragidos da justiça, com idades entre 21 e 63 anos, foram capturados neste fim de semana em Barbacena.

De acordo com a Polícia Militar, na sexta (31) dois foragidos foram capturados. Um de 22 e outro de 34 anos foram capturados no bairro Pontilhão após abordagens que constataram os mandados de prisão em aberto em nome dos suspeitos.



No domingo (02) os suspeitos de 21, 60, 33 anos, foram presos. O homem de 21 anos estava no bairro Nova Cidade e uma operação para prendê-lo foi realizada PM. O homem de 60 foi preso no bairro Santo Antônio após a PM receber denúncias de que ele teria um mandado de prisão em aberto, assim como o homem de 33 anos, que foi encontrado no bairro Pontilhão.

Já na madrugada desta segunda (03) o homem de 63 anos foi preso durante um patrulhamento nas proximidades de uma casa noturna em Pinheiro Grosso, distrito de Barbacena. O suspeito, que é conhecido do meio policial por tráfico de drogas, foi abordado no local. Durante uma busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém foi constatado no sistema que ele possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.