Um homem, de 34 anos, morreu após bater a moto em que pilotava em um poste na noite deste domingo (02) no bairro Grogotó em Barbacena.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a vítima tentou desviar de alguma coisa na rua e acabou batendo no poste. Ao chegarem no local o homem já estava inconsciente e politraumatizado. Imediatamente a guarnição iniciou as massagens cardíacas, mas apesar do esforço dos militares foi constatado o óbito no local pelo SAMU.



A Polícia Militar esteve no local para adotarem as medidas cabíveis e a Polícia Civil para realização de perícia. O corpo do homem foi encaminhado para o IML.

