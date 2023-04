Depois de prender dois homens de 20 e 22 anos, que estão entre os autores da tentativa de homicídio contra uma mulher de 36 anos, enterrada viva em uma sepultura do Cemitério Municipal de Visconde o Rio Branco, a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (4), para fazer um balanço das investigações do crime. Um dos pontos destacados é a cooperação da população para a celeridade da apuração e do trabalho investigativo.



A chefe do 4º Departamento de Polícia Civil, delegada-geral, Flávia Mara Camargo Murta, destacou que a apuração do crime ainda está no início. Ela destacou que a vítima ainda não foi ouvida oficialmente. "Ela foi apenas entrevistada, até pelo estado de saúde dela, que ainda inspira cuidados. Em respeito a ela, ainda não fizemos a oitiva oficial. O que já sabemos é que ela foi levada já sem consciência para o cemitério. Mas ela ainda precisa ser ouvida oficialmente em um cartório da Delegacia de Polícia Civil para confirmarmos."



Flávia Murta afirmou que o feminicídio é uma das linhas de investigação da Polícia Civil. "É prematuro falarmos sobre isso, mas também há essa linha, porque o feminicídio se refere não só às relações domésticas, mas também ao menosprezo da mulher, como ela é colocado como um ser objetificado".



Há, também, um terceiro participante da ação criminosa, que está em investigação, mas ainda não foi preso. "Estamos apurando qual seria a responsabilidade desta pessoa. O importante é que a polícia civil já identificou e qualificou os autores, estando os dois presos. Isso é importante, porque a partir do momento que eles estão presos, as testemunhas e até a vítima começam a se sentir mais à vontade para poder falar a verdade dos fatos. Por isso é tão importante a prisão temporária." Ainda de acordo com a chefe do 4º Departamento, os policiais têm feito visitas periódicas à vitima no hospital. " Sabemos que trata-se de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. A qualquer situação que a coloque em risco, de pronto as nossas equipes saem para dar toda a proteção e segurança necessária", garantiu.



Crime Hediondo

Conforme reiterou o delegado Regional de Ubá, Diego Candian, a equipe de Visconde do Rio Branco realizou uma investigação qualificada e a resposta ocorreu em menos de uma semana. "O fato ocorreu na terça-feira e, no sábado, os dois suspeitos estavam presos." Ele parabenizou também o Ministério Público e o Judiciário da comarca de Visconde do Rio Branco, que também agiram prontamente, decretando o pedido de prisão temporária e o mandado de busca e apreensão contra os suspeitos.



Justamente para prestigiar o trabalho da nossa equipe, que merece todo o nosso reconhecimento e gratidão. Quero parabenizar a equipe de Visconde do Rio Branco Investigação qualificada, em menos de uma semana, o fato foi na terça-feira e no sábado ocorreu a prisão dos dois suspeitos. "As prisões vão durar por trinta dias, tendo em vista que é um crime hediondo."

Candian ressaltou que os dois suspeitos entraram na residência da vítima durante a madrugada do dia 28 de março. Eles exigiram da vítima um revólver e drogas que ela teria escondido para eles. Em decorrência desse contato, aconteceram as agressões. "A vítima conseguiu sair. Após receber esses golpes, ela desmaiou. Os indivíduos, de forma cruel e covarde, pegaram a vítima e a sepultaram em uma gaveta, em uma parte do cemitério que está desativada, onde não tem movimentação de pessoas.?"

O delegado também explicou que próximo ao local foram encontradas gotas de sangue, que chamaram a atenção dos coveiros, que de imediato perceberam a existência da parede recentemente concretada. "Eles acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local. Ali puderam ouvir o grito de uma mulher. Imediatamente, eles tiraram a parte de cima da lápide, da gaveta e conseguiram resgatar a mulher, que foi levada para o Hospital de Visconde do Rio Branco. Naquele mesmo dia, o delegado Audrey Toledo e sua equipe iniciou a investigação imediata, inclusive se deslocando até o local do crime e lá mesmo conseguiu a qualificação e identificação dos suspeitos. No dia seguinte o delegado protocolou o pedido de busca e apreensão e o mandado de prisão temporária. sendo que após o serviço de inteligência, com a parceria dos investigadores da Delegacia Regional de Ubá, lograram êxito em encontrar os dois suspeitos, na estrada de Visconde do Rio Branco, próximo ao trevo da cidade, no período noturno, sendo que eles se preparavam para fugir para o Rio de Janeiro."

Candian também frisou que o crime foi qualificado pelo motivo torpe da vingança. "Como se se não bastasse efetuar golpes em pontos vitais da mulher de 36 anos, optaram de maneira cruel por sepultá-la viva. Os autores são conhecidos no meio policial. Quando eram adolescentes infratores praticaram diversos atos infracionais dentre eles, o tráfico de drogas. Um deles tem passagem por corrupção de menores, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e estão todos à disposição da justiça. Nesses 15 anos, esse crime nos chamou muito a atenção, pela crueldade empregada, que repercutiu nacional e internacionalmente."

Outro ponto que também deverá ser averiguado durante a apuração dos fatos é quanto tempo a mulher passou encarcerada dentro do sepulcro. Embora exista uma série de especulações a respeito do assunto, a Polícia Civil reiterou que há elementos que precisam ser verificados para que essa resposta seja dada com propriedade, assim como outras circunstâncias que cercam a ocorrência.

O delegado Douglas Motta, que atuou durante o rastreamento e prisão dos suspeitos, reforçou que a dupla estava na cidade de São Geraldo, enquanto o terceiro suspeito estava em Viçosa. "Nós tínhamos informação de que eles iriam para uma favela ainda não identificada no rio de Janeiro. Debatemos a melhor maneira de abordar. No momento oportuno usando estratégia muito interessante, conseguimos parar o veículo que estava ocupada por quatro pessoas das quais dois são autores da tentativa de homicídio."







Tags:

assalto | Drogaria | Gcm | Guarda Civil Municipal | roubo | Suspeito de roubo | Suzano