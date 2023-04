Um homem de 23 anos, que estava em cumprimento de pena em regime semiaberto por tráfico de drogas foi encontrado com entorpecentes no município de Santos Dumont, nesta quarta-feira (5). O suspeito também é investigado por corrupção de menores.

Ele estaria se relacionando com uma adolescente de 15 anos e, no celular dela, havia fotos do rapaz consumindo material ilícito, assim como mensagens via aplicativo solicitando drogas para um terceiro, um homem, de 20 anos, que também está em regime semiaberto por tráfico.



Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um dos investigados, no

bairro Vila Esperança, foram localizados e apreendidos entorpecentes e materiais para embalar as substâncias ilícitas. O homem de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e

encaminhado ao sistema prisional.



