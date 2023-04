A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (05) um mandado de prisão contra um homem, de 38 anos, suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira, de 41 anos, enquanto ela e a filha dormiam. O crime aconteceu em Bicas.

De acordo com informações da Polícia Civil, no dia 24 de março, por volta das 6h, a mulher estava dormindo com a filha, uma menina de 5 anos, quando o ex-companheiro dela arremessou uma garrafa de álcool pela janela e ateou fogo na casa. Com o barulho, a vítima acordou e percebeu que a sala estava em chamas, momento em que pediu ajuda aos vizinhos para sair do imóvel.

Após o crime, o suspeito ainda teria ido ao encontro de um colega de trabalho da ex-companheira e, por ciúmes, golpeou o homem na cabeça com um pedaço de madeira, causando-lhe traumatismo craniano.

A PC encontrou o veículo utilizado pelo suspeito abandonado na cidade de Matias Barbosa, no mesmo dia do crime, e pediu prisão preventiva do investigado.

O homem, indiciado por tentativa de feminicídio, foi encaminhado ao sistema prisional.

