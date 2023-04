Uma mulher, de 19 anos, e dois homens, de 18 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas após a PM encontrar as substâncias dentro da bolsa de uma criança, na tarde desta quarta (05) em Barbacena.



Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam denúncias de quem o homem teria deixado o bairro Novo Horizonte junto com a mulher e uma criança e estariam transportando drogas e uma arma de fogo na bolsa da criança. A denúncia informou que os três pegariam um ônibus até a cidade de Ibertioga.

Os militares então desencadearam uma operação e localizaram os suspeitos em um ponto de ônibus no final da Avenida Bias Fortes no centro da cidade.

Durante a abordagem abordagem foi localizado na bolsa da criança, que estava com a mulher, duas embalagens com 30 buchas de maconha e 82 pedras de crack preparadas para a comercialização

O jovem assumiu a propriedade da droga e disse que pegou com o homem de 25 anos, para vender e assim abater parte de uma dívida que possui.

A PM conseguiu localizar o suspeito em um campo de futebol no bairro de Ipanema. Durante uma busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele, mas com auxílio de um cão de farejador, a equipe localizou no campo de futebol um recipiente contendo cinco papelotes de cocaína, três

pedras e outras três brutas de crack, um cordão dourado, uma lâmina para fracionar drogas, uma balança de precisão e diversos sacolés.



Os três suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia juntamente com o material apreendido. A criança que estava com o casal foi entregue aos cuidados da avó.

