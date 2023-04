Terça-feira, 10 de fevereiro de 2015, atualizada às 17h21

Polícia encontra corpo carbonizado dentro de carcaça de geladeira no Ladeira

A Polícia Militar (PM) encontrou um corpo carbonizado, supostamente de uma mulher, dentro de uma casa abandonada, nesta terça-feira, 10 de fevereiro, no bairro Ladeira. Segundo o boletim de ocorrência da PM, a polícia chegou ao local, após receber informações por denúncia anônima, por volta das 14h44. Ao chegar na casa, localizada na rua José Inácio Trindade, o corpo ainda estaria queimando dentro de uma carcaça de geladeira.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, mas não conseguiu identificar a identidade da vítima e nem se ela teria sido queimada viva. Conforme a ocorrência, o local é conhecido como boca de fumo. Os Bombeiros também foram acionados para apagar as chamas do corpo. Até o momento o corpo não tinha sido removido para o IML.

Terça-feira, 10 de fevereiro de 2015, atualizada às 17h21

Polícia encontra corpo carbonizado dentro de carcaça de geladeira no Ladeira

A Polícia Militar (PM) encontrou um corpo carbonizado, supostamente de uma mulher, dentro de uma casa abandonada, nesta terça-feira, 10 de fevereiro, no bairro Ladeira. Segundo o boletim de ocorrência da PM, a polícia chegou ao local, após receber informações por denúncia anônima, por volta das 14h44. Ao chegar na casa, localizada na rua José Inácio Trindade, o corpo ainda estaria queimando dentro de uma carcaça de geladeira.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, mas não conseguiu identificar a identidade da vítima e nem se ela teria sido queimada viva. Conforme a ocorrência, o local é conhecido como boca de fumo. Os Bombeiros também foram acionados para apagar as chamas do corpo. Até o momento o corpo não tinha sido removido para o IML.