Dois homens foram presos em flagrante de delito na noite dessa quarta-feira, 12 de abril, no Bairro Pires, em Itabirito. Os suspeitos roubaram um veículo e com ele se dirigiram a uma loja. Com a arma, exigiram as chaves de um segundo veículo. Além dos carros, os infratores levaram dois celulares, um notebook, R$500, cartões de crédito e débito e documentos. As informações do roubo e rota de fuga rapidamente foram comunicadas e a Polícia Militar conseguiu cercá-los em um bloqueio. Os autores, a arma e os objetivos roubados foram encaminhados para a Delegacia.