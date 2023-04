Três ocorrências foram registradas pela Polícia Militar relacionadas a ações de dois homens armados. Em Cristiano Otoni, eles arrombaram a porta de um imóvel e anunciaram um assalto. Eles levaram dinheiro, um aparelho celular, e um relógio, além de um veículo, que usaram para fugir, na quarta-feira (12). Na sequência, eles abandonaram o carro próximo à BR-040, próximo a um posto. A Polícia apurou que, possivelmente, um segundo veículo deu cobertura às ações delituosas.





Em Porto Firme,um posto de combustíveis foi assaltado no Bairro Trevo. Nesse caso, dois homens chegaram em uma moto. Um deles portava uma arma e anunciou a ação. Além do dinheiro, eles arrecadaram um celular, fugindo na sequência pela MGC-482, em sentido à Viçosa. A dupla ainda teria atuado em uma terceira situação. Registrada em outro posto de combustíveis, onde o frentista foi o alvo. Nesse terceiro ponto, foram arrecadados pelos suspeitos, R$350.Apesar de ser realizada operação de cerco e bloqueio nas cidades vizinhas, os autores não foram localizados e as buscas continuam em andamento, conforme a PM.