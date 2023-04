A Polícia Militar registrou três casos de tráfico de drogas na região nessa quarta-feira (12). O primeiro ocorreu em Santa Cruz de Minas, no Bairro Cascalho, onde uma denúncia informou que havia um terreno onde uma pessoa teria escondido um pacote suspeito. No local, os policiais conseguiram abordar um adolescente de 17 anos e com ele, 13 embalagens com crack, quatro papelotes de cocaína; e uma quantia de R$ 50,00. Em varredura no terreno, encontraram uma sacola com duas pedras de crack e uma de cocaína. O garoto foi apreendido e conduzido para a Delegacia.



Em Bom Jardim de Minas, outra denúncia levou os policiais ao endereço de um jovem de 23 anos. No local, foram vistos usuários buscando contato com alguém na residência localizada na Vila dos Franceses. Eles saiam levando objetos nas mãos. O suspeito foi flagrado com uma arma de fogo em mãos na porta do imóvel. Durante buscas no recinto, foram confiscados dois frascos com lança-perfume, um celular, um revólver calibre 32 e quatro munições de mesmo calibre. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia.



O terceiro caso ocorreu em São João Del-Rei, quando por meio de uma terceira denúncia, os policiais militares encontraram um homem de 29 anos, que usaria uma motocicleta para vender drogas. Os PMs flagraram o suspeito saindo da casa várias vezes com a moto e entregando objetos para algumas pessoas que o aguardavam em vários pontos da cidade. Em uma das vezes que ele voltou para o endereço, foi submetido a uma revista. Com ele encontraram uma bucha de maconha e um celular. Na casa do sujeito, havia 17 tabletes da droga, duas outras buchas da mesma substância, oito pedras pequenas e uma grande de crack, R$936 e uma balança de precisão, além dos materiais para embalar os entorpecentes. O autor foi preso, conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente

com o material ilícito apreendido. A moto foi removida ao pátio credenciado.



Tags:

Polícia | Tráfico