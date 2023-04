Quatro foragidos da justiça, duas mulheres de 26 e 60 anos e dois homens de 41 e 58 anos, foram capturados nesta quinta (13) em Dores de Campos e São João del-Rei.

DORES DE CAMPOS



De acordo com PM, na manhã desta quinta (13), as equipes policiais realizaram uma operação, com o objetivo de prender indivíduos foragidos da justiça e localizar materiais ilícitos.

Durante os trabalhos as duas mulheres, que possuíam mandado de prisão em aberto, foram localizadas e presas.

Elas foram encaminhadas para a Delegacia de plantão.



SÃO JOÃO DEL-REI



Segundo a Polícia Militar, na manhã desta quinta durante um patrulhamento os militares receberam informações de que o homem, de 41 anos, estaria com mandado de prisão em aberto e poderia ser encontrado em seu local de trabalho.

Diante da situação, os policiais foram até o local indicado, onde

confirmaram as denúncias.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Já o homem, de 58 anos, foi preso após informações repassadas pela Central de Operações dizerem que ele estava pedindo dinheiro em um sinal de trânsito. Os policiais foram até o local e conseguiram encontrar o homem.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.





