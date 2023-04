Um jovem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta quinta(13) no bairro São Francisco, em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram cumprir um Mandado de Busca e Apreensão, em uma residência no bairro, em nome do jovem. As equipes cercaram o imóvel e um jovem, de 19 anos, tentou fugir do local alertando o alvo do mandado sobre a presença dos policiais. Ele se escondeu atrás de um veículo, mas foi localizado e abordado. Com ele, a PM apreendeu R$110,00.



Os militares entraram no imóvel e foi observado por alguns policiais que faziam a segurança externa que o suspeito foi na parte superior da casa e se desfez de uma sacola, arremessando-a sobre a laje de

uma residência vizinha.

Foi ordenado pelos militares que o homem permanecesse no local, mas os militares não tinham condições de acessar onde o suspeito estava, de imediato, pois a porta do cômodo estava trancada e sendo

vigiada por cães, da raça pitbull, sendo necessário o uso de gás. Após um tempo, o jovem se dispôs a prender os cães.

Os militares realizaram as buscas no imóvel e apreenderam dinheiro, balança de precisão, celulares e outros materiais. Na sacola que o suspeito arremessou foram encontradas 31 buchas e um tablete grande de maconha.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia juntamente com o material apreendido. O abordado de 19 anos também foi preso como coautor.

FOTO: PMMG - Reprodução

