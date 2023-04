Um homem de 25 anos foi preso no Bairro Deputado José Bonifácio, em Barbacena, na noite da quinta-feira (13), dentro de um bar. Ele foi abordado durante uma operação de batida policial. Em revista, os militares encontrar com o suspeito duas embalagens plásticas. Em uma delas havia 36 porções de crack e, na outra, 11 papelotes de cocaína. Com ele ainda foi apreendido um celular.

O sujeito afirmou que é o proprietário do material e que atuava na venda de entorpecentes com o intuito de juntar dinheiro, porque estava foragido de Conselheiro Lafaiete. Quanto à arma de fogo, ele alegou que não estava de posse de nenhum revólver. A Polícia Militar identificou que havia um mandado de prisão contra ele no sistema. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.





