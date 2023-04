Três toneladas de maconha foram apreendidas na Rodovia Castelo Branco na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), no sábado (15). A ação contou com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PF/JFA) de São João Del Rei/MG, que atuou conjuntamente com a Policia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo e a Delegacia de Polícia Federal em Marília.

A droga estava escondida em um caminhão reboque, sob uma carga de sucata de vidro. O material foi descoberto a partir de levantamentos da equipe de inteligência da FICCO/PF/JFA. Os dados colhidos pelo setor indicaram que o carregamento de drogas estaria sendo transportado desde o estado do Matogrosso do Sul com destino a Minas Gerais, para ser destinado às regiões de Divinópolis, Luz e Campos das Vertentes.

Durante as diligências, apurou-se que a droga poderia estar sendo transportada em caminhão oriundo de cidade fronteiriça ao Paraguai e durante bloqueio policial, um caminhão-cavalo suspeito, com placas de Mundo Novo (MS) foi avistado e, em ato contínuo, abordado.

Após os procedimentos de praxe e a busca veicular, os policiais localizaram cerca de três mil quilos de maconha em tablets acondicionados em sacos plásticos, escondidos sob uma carga de sucata de vidro, no reboque do caminhão. Naquele momento, os policias militares deram voz de prisão em flagrante ao condutor do caminhão pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, o preso e o veículo com a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Marília para as providências cabíveis.

