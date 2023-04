Um homem, de 32 anos, morador do bairro Grogotó em Barbacena, foi encaminhado para prestar esclarecimentos na Polícia Civil na manhã de quinta (13), após diversas denúncias de que ele estaria postando mensagens ameaçadoras em seu status em um aplicativo de mensagens instantâneas, fazendo referências a ataques em escolas, incentivando seus contatos a “não levarem as crianças à escola essa semana”, entre outras afirmações de conteúdo semelhante. Uma réplica de uma arma de fogo foi apreendida junto com o celular que o homem usava para fazer as ameaças.

De acordo com a PC, o investigado foi levado à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Barbacena, onde

prestou esclarecimento sobre os fatos e foi liberado. A investigação e o monitoramento de investigados suspeitos prosseguem e, tão logo concluídos, serão encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as devidas providências legais.

Tags:

apreensão | Arma | Arma de fogo | Ataque | escola | Polícia