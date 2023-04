Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas neste fim de semana no bairro Pontilhão e no distrito Pinheiro Grosso em Barbacena.

APREENSÃO NO PONTILHÃO



Na manhã de sexta-feira (14), durante uma operação batida policial, os militares receberam uma denúncia via Copom sobre tráfico de drogas em um endereço no Bairro Pontilhão.

No local, os policiais identificaram o adolescente, de 15 anos, que admitiu ter comprado entorpecentes para a revenda. O jovem e sua mãe autorizaram as buscas sendo apreendidos nove buchas de maconha e R$15.



O adolescente foi apreendido e, acompanhado de sua mãe, foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas no bairro Pontilhão em Barbacena

APREENSÃO EM PINHEIRO GROSSO



De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde de sábado (15), os policiais receberam informações de que o adolescente, de 17 anos, estaria guardando drogas em sua residência em Pinheiro Grosso, distrito de Barbacena.



Os policiais foram até o local e a mãe do jovem informou que ele não estava em casa, porém autorizou a entrada dos militares. Durante as buscas foram localizadas cocaína, maconha, dinheiro, um rádio comunicador HT e uma faca.



Após diligências, a equipe PM localizou o adolescente que, ao ser questionado sobre o restante das drogas, informou que guardava na casa de seu pai e que possuía a chave. No local, foram localizados mais materiais ilícitos.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.

FOTO: PMMG - Adolescente de 17 anos é apreendido por tráfico de drogas em Pinheiro Grosso, distrito de Barbacena

