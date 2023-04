Duas mulheres, de 21 e 30 anos, e um homem, de 24 anos, foram presos na noite deste sábado (15) por tráfico de drogas em Ressaquinha.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam uma denúncia de que uma van estaria indo para uma festa e uma mulher, a de 21 anos, teria em sua posse drogas sintéticas.

Uma operação foi desencadeada com o intuito de abordar o veículo, que foi interceptado na BR- 040, com os três envolvidos em seu interior. Foi localizado maconha, cocaína, comprimidos de ecstasy, balas de goma com LSD e uma bola de

haxixe.

Os três envolvidos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Ressaquinha

