Após denúncias de que um adolescente, de 16 anos, estaria embalando drogas em uma casa, a PM encontrou 20 pedras no local denunciado na noite desta segunda (17) no bairro Cascalho em Santa Cruz de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, após receberem a denúncia os policiais se deslocaram até a casa, mas o adolescente não estava no local no momento. Na casa, foram encontradas 20 pedras de crack e uma balança de precisão.



O material ilícito foi recolhido e encaminhado para a Delegacia de plantão. A PM segue no rastreamento do adolescente.

FOTO: PMMG - PM encontra 2 pedras de crack em casa de adolescente em Santa Cruz de Minas

